أياكس يتوصل لاتفاق مع عائلة عبد الحق نوري

وقال الحارس الدولي السابق إدوين فان در سار الذي يشغل منصب المدير العام في أياكس، في بيان "ندرك جميعاً أن معاناة عبد الحق وأقاربه لم تنته بعد. لا يزال الوضع محزناً للغاية ونشعر به هنا أيضاً في أياكس".

وتعرض نوري المغربي الأصل، والبالغ من العمر حالياً 24 عاماً، لأزمة قلبية في 8 تموز/يوليو 2017 أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في النمسا، دخل على إثرها في حال من الغيبوبة نتيجة "ضرر خطر ودائم" في الدماغ بحسب ما أفاد في حينها النادي الذي فسخ عقد اللاعب في آذار/مارس 2020.

وبقي نوري في حالة غيبوبة لأكثر من أربعة أعوام مع تولي عائلته مهمة رعايته في المنزل منذ الحادث المشؤوم.

ولجأت عائلة اللاعب الى لجنة التحكيم الاتحادية في حزيران/يونيو 2018 ، مطالبة بتعويض من النادي لدفع تكاليف رعايته مدى الحياة.

ووافق أياكس بعد فترة وجيزة على تحمل المسؤولية الكاملة عن مصير اللاعب واعتذر للأسرة، معترفاً بأن العلاج الطبي الذي تلقاه نوري بعد الحادثة لم يكن كافياً.

وبعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، سيعوض أياكس على عائلة اللاعب بمبلغ صافٍ قدره 7 مليون و850 ألف يورو، منهياً بذلك الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح النادي أنه منذ صيف 2017، قام أياكس أيضاً بسداد التكاليف المخصصة للرعاية الصحية التي يتلقاها نوري، وسيواصل ذلك.

وقال فان در سار "من الجيد أنه تم التوصل إلى اتفاق حتى نتمكن من إغلاق الملف"، فيما أفاد والد اللاعب محمد نوري في بيان أن "مشاركة أياكس والتزامه كانا مؤثرين للغاية على مدار كل هذه الأعوام".

وأضاف "أياكس كان جزءاً لا يتجزأ من حياتنا منذ أن كان عبد الحق صبياً. نحن نعتز بالعلاقة مع الناس داخل النادي ومع المشجعين المخلصين".

وحتى فسخ عقده في آذار/مارس 2020، استمر أياكس في دفع رواتب اللاعب طيلة فترة غيابه عن صفوفه.

ونشأ نوري في صفوف أياكس وتدرج في الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول صيف 2016. خاض 15 مباراة في صفوفه بداية موسم 2016-2017، واعتبر من المواهب الشابة في نادٍ عرف عنه بتنشئة لاعبين بارزين انتقلوا في مراحل لاحقة إلى أندية أوروبية كبيرة.