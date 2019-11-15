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الدوري الهولندي

أياكس أمستردام يمدّد عقد رئيسه التنفيذي فان در سار حتى 2023

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أعلن أياكس أمستردام الهولندي الجمعة تمديد عقد رئيسه التنفيذي حارس مرماه السابق إدوين فان در سار حتى عام 2023، بعد أشهر من بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

AFP


وجاء في بيان صادر عن النادي الهولندي العريق المتوج بطلا لأوروبا أربع مرات، أن "مجلس إدارة أياكس ينوي تمديد عقد إدوين فان در سار حتى الجمعية العامة المقبلة لمجلس الادارة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023".

وكتب فان در سار الذي توّج مع أياكس بطلا لأوروبا عام 1995 قبل أن يدافع عن ألوان أندية يوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنكليزيين، عبر حسابه على تويتر "سعيد لتمديد عقدي مع هذا النادي الرائع".

وأضاف "مررنا بأوقات صعبة لكن الأوقات الجيدة عادت وبالطبع نريد المزيد في المستقبل".

ووضع فان در سار حدا لمسيرته في الملاعب عام 2011 بعدما خاض 130 مباراة دولية مع منتخب بلاده (الثاني من حيث عدد المباريات بعد ويسلي شنايدر بـ134)، ودافع عن ألوان أياكس من 1990 إلى 1999.

وفي 2012، عيّن مديرا للتسويق في أياكس ورقّي إلى منصب الرئيس التنفيذي عام 2016.

ومنذ انضمامه إلى أياكس بمهام إدارية، توّج النادي بلقب بطولة هولندا ثلاث مرات وكأس هولندا مرة واحدة، كما بلغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حيث خسر أمام فريق توتنهام الإنكليزي بصعوبة (1-صفر ذهابا، 2-3 إيابا)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997. 
 

أياكس إدوين فان در سار
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