أدفوكات يعود لإنقاذ فينورد

وبذلك يواصل المدرب المخضرم أدفوكات (72 عاما) نهجه في إنقاذ الفرق التي تعاني من مشاكل.

وقال المدرب في بيان اليوم الأربعاء "يسعدني أن أساعد النادي بقدر استطاعتي. أتطلع للعمل مع اللاعبين".

وأمضى أدفوكات ثلاث فترات في تدريب المنتخب الهولندي كان آخرها لمدة ستة شهور في 2017 قبل تولي رونالد كومان المهمة.

وأخفق أدفوكات في إنقاذ سبارتا روتردام من الهبوط في موسم 2017-2018 لكنه نجح في مساعدة أوتريخت الموسم الماضي وقاده لحجز مكان في الدوري الأوروبي.

وفي 2015 أنقذ سندرلاند من الهبوط في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وعمل أدفوكات أيضا في رينجرز وبوروسيا مونشنغلادباخ وزينيت سان بطرسبرغ وفنربهشه.

كما درب منتخبات بلجيكا وروسيا وصربيا وكوريا الجنوبية والإمارات.

وسبق أن عمل أدفوكات مع فينورد في 2016 كمستشار للمدرب جيوفاني فان برونكهورست لكن من المتوقع أن يتولى المسؤولية بشكل كامل للمرة الأولى الأحد المقبل.

واستهل فينورد الموسم بطريقة سيئة مع المدرب السابق ستام وفاز ثلاث مرات فقط في 11 مباراة ويحتل المركز 12 في الدوري. كما يتذيل مجموعته في الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام رينجرز ويانغ بويز.

وشغل ستام، مدافع مانشستر يونايتد السابق، منصبه لمدة 120 يوما واستقال الاثنين الماضي.

