نشاط كرة القدم يتوقف في المكسيك بسبب فيروس كورونا من قبل Reuters March 15, 2020 21:16 قالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إن كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية ودوري السيدات ستتوقف حتى إشعار آخر من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا. AFP وفي بيان اليوم الأحد، قالت رابطة الدوري إن القرار اتخذ بالتشاور مع وزارة الصحة المكسيكية. كورونا السابق مارادونا يعتزم الرحيل عن فريقه اقرأ التالي آخر الأحداث March 15, 2020 21:16 نشاط كرة القدم يتوقف في المكسيك بسبب فيروس كورونا April 6, 2019 12:57 مارادونا يعتزم الرحيل عن دورادوس بسبب التحكيم December 4, 2017 09:26 مباراة تاريخية غير مسبوقة في الكرة المكسيكية December 26, 2016 09:36 تيغريس يتوج بلقب الدوري المكسيكي September 22, 2016 09:47 ليون يتعادل سلبيًا مع شياباس September 21, 2016 09:39 تيغريس يستمرّ دون هزائم في الدوري المكسيكي May 30, 2016 11:42 باتشوكا بطلاً للدوري المكسيكي May 27, 2016 10:34 باتشوكا يقترب من التتويج بالدوري المكسيكي May 8, 2016 10:44 جينياك يستعد للـ"يورو" بثنائية في شباك كروز أزول April 16, 2016 13:48 مونتيري يعزز صدارته للدوري المكسيكي