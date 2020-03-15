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دوري أبطال أوروبا
الدوري المكسيكي

نشاط كرة القدم يتوقف في المكسيك بسبب فيروس كورونا

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قالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إن كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية ودوري السيدات ستتوقف حتى إشعار آخر من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

AFP

وفي بيان اليوم الأحد، قالت رابطة الدوري إن القرار اتخذ بالتشاور مع وزارة الصحة المكسيكية.

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