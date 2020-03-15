نشاط كرة القدم يتوقف في المكسيك بسبب فيروس كورونا

من قبل Reuters March 15, 2020 21:16 قالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إن كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية ودوري السيدات ستتوقف حتى إشعار آخر من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.