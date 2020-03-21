كورونا يصيب رئيس رابطة الدوري المكسيكي

وقال بونيا على موقع تويتر في وقت متأخر من الجمعة بأنه حاليا في الحجر الصحي من دون أن تظهر عليه أي عوارض جدية "اود ان اعلمكم انني بعد ان قمت بالفحوصات اللازمة على كوفيد-19، تبين أن حالتي ايجابية".

وأضاف "حتى الآن وعلى الرغم من نتيجة الفحوصات، لا أعاني من أي عوارض جدية وسأبقى في الحجر الصحي بتوصية من سلطات وزارة الصحة".

وتابع: "بطبيعة الحال، أعي تماما الوضع الذي تمر به البلاد والحلول المحتملة لمعالجته".

وختم: "أستطيع أن أؤكد لكم بأني سأتصرف بمسؤولية تجاه ما يجري وأنا واثق بأننا كفريق، ستنجح البلاد في تخطي هذه الأزمة بنجاح".

وكانت رابطة الدوري المكسيكي قررت تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية ومنافسات السيدات حتى إشعار آخر قبل أيام.

ويتصدر كروز ازول ترتيب دوري الدرجة الأولى متقدما على ليون بعد عشر مراحل.