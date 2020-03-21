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دوري أبطال أوروبا
الدوري المكسيكي

كورونا يصيب رئيس رابطة الدوري المكسيكي

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أصيب رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم انريكه بونيا بفيروس كورونا المستجد كما اعلن بنفسه في بيان.

Reuters

وقال بونيا على موقع تويتر في وقت متأخر من الجمعة بأنه حاليا في الحجر الصحي من دون أن تظهر عليه أي عوارض جدية "اود ان اعلمكم انني بعد ان قمت بالفحوصات اللازمة على كوفيد-19، تبين أن حالتي ايجابية".

وأضاف "حتى الآن وعلى الرغم من نتيجة الفحوصات، لا أعاني من أي عوارض جدية وسأبقى في الحجر الصحي بتوصية من سلطات وزارة الصحة".

وتابع: "بطبيعة الحال، أعي تماما الوضع الذي تمر به البلاد والحلول المحتملة لمعالجته".

وختم: "أستطيع أن أؤكد لكم بأني سأتصرف بمسؤولية تجاه ما يجري وأنا واثق بأننا كفريق، ستنجح البلاد في تخطي هذه الأزمة بنجاح". 

وكانت رابطة الدوري المكسيكي قررت تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية ومنافسات السيدات حتى إشعار آخر قبل أيام. 

ويتصدر كروز ازول ترتيب دوري الدرجة الأولى متقدما على ليون بعد عشر مراحل.

 

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