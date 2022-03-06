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الدوري المكسيكي

إصابة 22 مشجعاً في اشتباك خلال مباراة كويريتارو وأطلس

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قالت قالت مصادر رسمية إنّ 22 شخصاً على الأقل أصيبوا السبت في شجار بين المشجعين خلال مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم توقفت في كويريتارو (وسط).

Reuters

وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي تعليق جميع المباريات المقرر إجراؤها الأحد في إطار المرحلة التاسعة.

وقالت خدمات الحماية المدنية إنّ شخصين أصيبا بجروح خطيرة خلال هذه المباراة التي جمعت بين كويريتارو وضيفه وأطلس، نافية الشائعات على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن وفيات عدة.

وبدأت الاشتباكات في المدرجات في الدقيقة 63 من المباراة.

واندلعت الاشتباكات في المدرجات وأرغمت حراس الأمن القلائل الذين كانوا في الملعب على السماح للجمهور بالهروب إلى أرضية الملعب، مما تسبب في الوقف الفوري للمباراة.

وواصل المشجعون الاشتباك على أرضية الملعب، فيما حاولت العائلات التي كانت مع أطفالها حماية نفسها.

وعاد اللاعبون إلى غرف الملابس في وقت كان كويريتارو متقدماً 1-صفر.

وردّ رئيس الرابطة ميكيل أريولا بقوله: "إنّ المسؤولين عن عدم وجود إجراءات أمنية في الملعب سيعاقبون بطريقة نموذجية".

وطالب نادي أطلس في بيان بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف. كما أدان نادي كويريتارو أعمال العنف هذه في ملعبه.

وتشترك المكسيك في استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا.

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