موعد مباراة الرجاء والوداد

البث المباشر لمباراة الرجاء والوداد اليوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 15 بتوقيت المغرب).

مباراة الرجاء والوداد "ديربي الدار البيضاء" ستكون منقولة في بث مباشر على beIN SPORTS HD (القناة المفتوحة) بتعليق رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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