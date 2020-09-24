قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي من قبل beIN SPORTS September 25, 2020 00:33 2:05 دقيقة انتهى الديربي المغربي بين الوداد والرجاء البيضاويين متعادلاً من دون أهداف وذلك في مباراة مؤجلة عن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، ليبقي بذلك الرجاء على فارق النقطة عن غريمه الوداد في الصدارة. تقارير إخبارية الدوري المغربي الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مارتينيز: "سعادتي لا توصف" 3:10 دقيقة ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة موراي يصطدم بفافرينكا في أول أدوار رولان غاروس 1:18 دقيقة راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 0:35 دقيقة مانشستر سيتي يعبر عقبة بورنموث بصعوبة 1:04 دقيقة لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق" 2:05 دقيقة قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي 0:25 دقيقة ميلان يبلغ الدور الإقصائي في الدوري الأوروبي 2:24 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب "السوبر الأوروبي" 0:44 دقيقة ليفربول إلى الدور الرابع بعد مهرجان أهداف