الوداد يفوز على رجاء بني ملّال من قبل beIN SPORTS September 17, 2020 11:04 0:45 دقيقة فاز الوداد البيضاوي على ضيفه رجاء بني ملّال بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة عن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المغربي. تقارير إخبارية الدوري المغربي الوداد البيضاوي رجاء بني ملّال -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة أنباء عن اتفاق بين بايرن وليفربول بشأن ألكانتارا 1:33 دقيقة بايل على أعتاب الانتقال إلى توتنهام 2:22 دقيقة مباراة الهلال وباختاكور - التغطية الخاصة 1:19 دقيقة فان دايك يتوقّع مواجهة صعبة أمام تشيلسي 0:45 دقيقة توخيل متفاجئ من قرارات الرابطة الفرنسية بحق لاعبيه 0:48 دقيقة مورينيو يكشف سراً بشأن الويلزي غاريث بايل 0:45 دقيقة الوداد يفوز على رجاء بني ملّال 0:32 دقيقة كارتيرون يتعاقد رسمياً مع التعاون السعودي 1:15 دقيقة إيفرتون ووست بروميتش إلى الدور الثالث 4:02 دقيقة دراكسلر يقود سان جيرمان لتحقيق الفوز أمام ميتز