الوداد لا يزال في انتظار مدرب جديد بعد إقالة مانويلوفيتش من قبل beIN SPORTS January 20, 2020 12:48 2:23 دقيقة يستعد الوداد الرياضي المغربي للإعلان عن هوية مدربه الجديد، في الوقت الذي تطالب فيه مكونات القلعة الحمراء بتدارك هفوات الموسم الحالي والبحث عن الاستقرار الفني للفريق. تقارير إخبارية الوداد الرياضي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة غياب راشفورد لستة أسابيع بسبب الإصابة 2:23 دقيقة الوداد لا يزال في انتظار مدرب جديد 2:36 دقيقة هل عادت الأوضاع إلى طبيعتها في نادي الهلال؟ 3:56 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 4:41 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:01 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 3:05 دقيقة أستراليا المفتوحة: تأهل أوساكا وسيرينا وخروج فينوس 3:05 دقيقة فيدرر بسهولة إلى الدور الثاني في أستراليا 2:44 دقيقة سيتيين راضٍ عن الأداء أمام غرناطة 2:41 دقيقة "الدون" رونالدو يقود يوفنتوس لتوسيع الفارق مع إنتر