الوداد البيضاوي يواصل نتائجه السلبية بهزيمته أمام مستضيفه يوسفية برشيد February 23, 2020 12:53 0:47 دقيقة في الدوري المغربي تكبّد المتصدر الوداد البيضاوي الخسارة الثانية تواليـا بعد سقوطـه بميدان يوسفية بـرشـيد بهدفين لثلاثـة لحساب الجولة السّابعة عشرة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز ضيفه إلفيروم 1:24 دقيقة فرنسا تطيح ويلز حاملة اللقب وتعزز موقعها بالصدارة 0:47 دقيقة الوداد البيضاوي يواصل نتائجه السلبية 4:12 دقيقة تعليق جميع الأحداث الرياضية في إيران 0:49 دقيقة الأهلي والزمالك يتأهبان للرد على عقوبات كأس السوبر 2:28 دقيقة قمة مرتقبة ينتظرها أنصار فنربهتشه وغلطة سراي 1:50 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:14 دقيقة انطلاق رالي قطر الصحراوي 0:36 دقيقة مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى - إصابة هازار مقلقة 2:08 دقيقة ميلووكي يهزم فيلادلفيا وروكتس يقترب من كليبيرز