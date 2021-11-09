وجاء في بيان للنادي في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "توصل نادي الرجاء الرياضي الى اتفاق مع السيد لسعد الشابي، مدرب الفريق الأول، يقضي بفك الارتباط بينهما بصفة حبية ورضائية".

ويرحل الشابي بعد مرور عشر مراحل على انطلاق الدوري المحلي وثلاثة أيام على ديربي الدار البيضاء ضد غريمه التقليدي الوداد الذي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1.

ورغم بداية واعدة للموسم، إلا أن أداء الفريق تراجع في الآونة الاخيرة، إذ يحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن غريمه الذي يبدو في طريقه الى الاحتفاظ باللقب.

واستلم الشابي (60 عاماً) مهام الإشراف على الفريق في نيسان/أبريل الفائت خلفًا لجمال سلامي وقاده الى لقب كأس الاتحاد الإفريقي على حساب شبيبة القبائل الجزائري إضافة إلى لقب بطولة الأندية العربية ضد الاتحاد جدة السعودي.

وأشارت تقارير صحافية الى أن البلجيكي مارك ويلموتس من أبرز المرشحين لخلافة الشابي، إضافة الى الإسباني خوان كارلوس غاريدو الذي أشرف على الفريق بين عامي 2017 و2019.

