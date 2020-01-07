وذكر النادي البيضاوي في بيان أصدره ، أن قانون المسابقات الخاص بالاتحاد المغربي لكرة القدم ، يُلزم الرابطة المحترفة بمنح ثلاثة أيام كاملة بين مباريات الدوري والالتزامات الدولية، وكان النادي خاض مباراة خارج أرضه أمام مولودية الجزائر، في البطولة العربية للاندية يوم السبت، وسيبقى هناك حتى يوم العاشر من يناير لأداء مباراة أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا، وأضاف النادي أنه تلقى قرارين متناقضين من الرابطة الأول يؤجل المباراة إلى السابع من فبراير والثاني إلى السابع من يناير، وعليه أعلن النادي استحالة خوض المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي في السابع من يناير

