التعادل يحسم قمّة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة July 29, 2020 09:24 0:29 دقيقة حافظ حامل اللقب الوداد البيضاوي على صدارة الدوري المغربي بعد تعادله الصعب مع ضيفه مولودية وجدة بهدف لمثله في مباراة مؤجلة عن الجولة التاسعة عشرة. تقارير إخبارية الدوري المغربي الوداد البيضاوي مولودية وجدة -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة شباب بلوزداد بطلاً للدوري الجزائري 0:31 دقيقة أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس 0:35 دقيقة ويليان يتلقّى عرضين من الـ"بريميرليغ" 0:49 دقيقة بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! 0:46 دقيقة أتلتيكو مدريد يعدّ العدّة لمواجهة لايبزيغ 0:34 دقيقة شالكه يتنفس الصعداء ! 0:32 دقيقة دياز يطمئن محبيه 0:45 دقيقة لالانا يتطلّّع لتقديم الإضافة لبرايتون 0:36 دقيقة بلد الوليد يتوصّل إلى اتفاق مع خيتافي بشأن كارنيرو 0:29 دقيقة التعادل يحسم قمّة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة