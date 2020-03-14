وجاء الإعلان عن قرار إيقاف المنافسات في المغرب من خلال بيان مقتضب تم نشره على الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم.

وجاء في بيان الاتحاد المغربي "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الخطوة تأتي في سياق "تدابير احترازية" في مواجهة فيروس "كوفيد-19" الذي أودى حتى صباح السبت بحياة ما لا يقلّ عن 5402 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقرر المغرب الجمعة تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، غداة تعليقها مع اسبانيا والجزائر، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان المغرب، حيث سجلت 7 إصابات بالفيروس بينها وفاة واحدة حتى مساء الجمعة، أعلن ليل الخميس تعليق تنقلات المسافرين من وإلى اسبانيا والجزائر.