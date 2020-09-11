إقالة غاريدو من تدريب الوداد من قبل beIN SPORTS September 11, 2020 20:14 0:37 دقيقة أصبح الإسباني خوان كارلوس غاريدو رابع مدرب تطاله مِقْصلةُ فكّ الارتباط من تدريب الوداد خلال الموسم الحالي وهو ما يعكس حالة التخبط التي يعيشها النادي البيضاوي منذ نهائي رادس الشهير أمام الترجي. تقارير إخبارية خوان كارلوس غاريدو الوداد البيضاوي -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة كومان يعلّق على بقاء ميسي مع برشلونة 0:37 دقيقة إقالة غاريدو من تدريب الوداد 0:38 دقيقة طواف فرنسا: المرحلة 13 من نصيب الكولومبي مارتينيز 0:29 دقيقة وفاة النجم العراقي ناظم شاكر بسبب كورونا 0:35 دقيقة سان جيرمان يستعير الإيطالي فلورنتسي من روما 0:23 دقيقة نيمار يتماثل للشفاء من "كورونا" ويعود للتدريبات 0:33 دقيقة الـ"كونميبول" يرفع عقوبة الإيقاف عن ميسي 0:39 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتعاقد نهائياً مع سيلفا 0:40 دقيقة بيانيتش يحط الرحال في إسبانيا 0:21 دقيقة إصابة فاتي في تدريبات برشلونة