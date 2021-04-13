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التونسي الشابي مدرباً للرجاء المغربي حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن التعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشابي اليوم الثلاثاء بموجب عقد يمتد حتى نهاية الموسم قابل للتجديد.

AFP

 

 

الرجاء الرياضي المغربي لسعد الشابي
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