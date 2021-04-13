التونسي الشابي مدرباً للرجاء المغربي حتى نهاية الموسم من قبل beIN SPORTS April 13, 2021 13:34 أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن التعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشابي اليوم الثلاثاء بموجب عقد يمتد حتى نهاية الموسم قابل للتجديد. AFP نرحب بالمدرب الجديد للفريق الأول السيد لسعد الشابي✍️#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/3xvHw3V2on — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 13, 2021 الرجاء الرياضي المغربي لسعد الشابي السابق الرجاء البيضاوي يتسلم الدرع ال اقرأ التالي آخر الأحداث April 13, 2021 13:34 الرجاء المغربي يتعاقد مع المدرب التونسي الشابي October 14, 2020 22:06 الرجاء البيضاوي يتسلم الدرع الغالي October 11, 2020 22:01 الرجاء يتوّج بلقب الدوري المغربي بعد سيناريو مثير October 8, 2020 13:29 الدوري المغربي: الحسم في الجولة الأخيرة October 7, 2020 15:19 صراع مشوق بين الوداد والرجاء September 25, 2020 00:33 قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي September 24, 2020 12:59 دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء September 17, 2020 11:04 الوداد يفوز على رجاء بني ملّال August 24, 2020 22:25 اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا في الوداد August 20, 2020 10:11 فوز هام للرجاء على الفتح الرباطي