التونسي الشابي مدرباً للرجاء المغربي حتى نهاية الموسم

من قبل beIN SPORTS April 13, 2021 13:34 أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن التعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشابي اليوم الثلاثاء بموجب عقد يمتد حتى نهاية الموسم قابل للتجديد.