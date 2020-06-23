استئناف منافسات الدوري المغربي نهاية تموز/يوليو

وقال الوزير في مداخلة أمام لجنة برلمانية "ستستأنف التدريبات هذا الأسبوع وستبدأ البطولة نهاية تموز/يوليو".

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع في وقت لاحق "ستستأنف البطولة بقسميها الأول والثاني بإجراء المباريات المؤجلة في 24 تموز/يوليو (...) وتنتهي في 13 أيلول/سبتمبر".

وأفاد خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد أن كل لاعبي وأفراد طواقم الفرق سيخضعون لتحاليل كشف فيروس كورونا المستجد، على أن تجرى تحاليل عشوائية لعينات منهم كل ثلاثة أيام.

وقرر الاتحاد أيضا السماح بزيادة عدد التبديلات خلال المباريات من ثلاثة إلى خمسة خلال المباريات "التي تقام بطبيعة الحال دون جمهور وهو ما نأسف له" بحسب ما أضاف لقجع.

وتوقف الدوري منتصف آذار/مارس بعد مباراة واحدة من المرحلة الحادية والعشرين (من أصل 30). ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب 36 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطة عن الفتح الرباطي الذي خاض 20 مباراة.

ويبدأ الموسم المقبل في 15 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تفتتح فترة الانتقالات قبل ذلك بشهر.

ويوسع المغرب الخميس إجراءات تخفيف العزل الصحي لتشمل مختلف أرجاء البلاد، باستثناء ست مدن ومناطق ريفية في الغرب.

ويعاد الخميس أيضا فتح المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية واستئناف التنقل بين المدن والسياحة الداخلية، مع استمرار حالة الطوارئ إلى 10 تموز/يوليو وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

في المقابل، ما زالت التجمعات محظورة والمساجد ودور السينما والمسارح مغلقة، كما لم يعلن بعد أي تاريخ لإعادة فتح الحدود أمام المسافرين.

وسجّل المغرب، الذي يعد 35 مليون نسمة، 10264 إصابة بـ"كوفيد-19" و214 وفاة معلنة حتى صباح الثلاثاء.