وفي كلمة لجماهير الفريق بثها المركز الإعلامي للنادي قال الخطيب إنّ الأخطاء التحكيمية تعتبر من بين العناصر التي حَرمت المارد الأحمر من الفوز بالدوري المصري العام الفائت وحالت دون بقائه في منافسة شرسة على اللقب هذا العام أيضاً.

