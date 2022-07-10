رابطة الأندية المصرية تعمل على انتظام مسابقة الدوري من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 21:36 2:54 دقيقة يثار جدل كل عام حول صعوبة انتظام مسابقة الدوري المصري الممتاز، لكن مع بدء رابطة الأندية المحترفة عملها بدأ التفكير جديا في قطع خطوة كبيرة ولو بتغيير شكل المسابقة لمدة موسم واحد على سبيل الاستثناء. تقارير إخبارية الدوري المصري -آخر الفيديوهات 6:08 دقيقة فرنسا تقسو على إيطاليا في بطولة أوروبا للسيدات 0:40 دقيقة لقب زوجي السيدات للتشيكيتين كرايتشيكوفا وسينياكوفا 2:54 دقيقة رابطة الأندية المصرية تسعى لانتظام مسابقة الدوري 3:47 دقيقة تعادل بلجيكا وأيسلندا في بطولة أوروبا للسيدات 1:43 دقيقة هالاند يأمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3:05 دقيقة آخر أخبار بطولة باريس بريمير بادل الكبرى 1:32 دقيقة وقفة تضامنية من مناصري بوردو 0:58 دقيقة ريال سوسييداد يقدم لاعبه الجديد تشو لوسائل الإعلام 0:32 دقيقة لوغو وناغل يتأهلان إلى الدور الإقصائي الثاني 0:44 دقيقة جونغلز يفوز بالمرحلة التاسعة من طواف فرنسا