وأعلن بيراميدز في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت فجر الأحد (بتوقيت مكة المكرمة) عن ضم أحمد فتحي.

وغرّد بيراميدز: "يعلن نادي بيراميدز عن ضم قائد منتخب مصر أحمد فتحي بصفقة انتقال حر".

وشاب بعض الجدل قبل إعلان بيراميدز عن صفقة فتحي خاصة وأن العديد من التقارير تحدثت عن احتمالية إلغاء الصفقة.



وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه، في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب".

وتوّج فتحي (35 عاماً) بالكثير من الألقاب مع الأهلي مثل الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدارلية وغيرها.

وقال وائل جمعة قائد الأهلي السابق في حسابه على تويتر: "نهاية مشوار أحمد فتحي مع النادي الأهلي وانتقاله إلي بيراميدز، شكراً لأحمد فتحي علي الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر وإخلاص … النادي الأهلي لم يقصر في محاوله الاحتفاظ بك ولكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه".