وكان صبحي قد أصيب في مباراة فريقه أمام مستضيفه الصفاقسي التونسي في كأس الاتحاد الإفريقي وسيحتاج بالتالي إلى راحة لمدة أسبوعين ما يعني غيابه عن مواجهة منتخب مصر والسنغال في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

