ألقت العقوبات الصارمة التي فرضتها لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية اشكالات مباراة الكأس السوبر، بظلالها عشية لقاء القمة بين عملاقي القاهرة الاهلي والزمالك في مباراة مؤجلة مقررة الاثنين.

وحسم الزمالك لقب الكأس السوبر على حساب غريمه التاريخي الأهلي في أبوظبي الخميس الماضي، بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي. لكن المباراة شهدت مناوشات بين لاعبي الطرفين بلغت أوجها في نهايتها، مع تبادل اللاعبين التدافع والألفاظ المسيئة.

ومساء السبت، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري عقوبات صارمة على خلفية هذه الأحداث، شملت على وجه الخصوص إيقاف لاعبَين حتى نهاية الموسم هما محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حاليا والزمالك سابقا، وإمام عاشور لاعب فريق "القلعة البيضاء".

كما شملت القرار غرامات مالية وعقوبات إيقاف طالت قائد الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) لثماني مباريات، وزميله عبدالله جمعة (3 مباريات)، إضافة الى ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي في الأهلي (إيقاف مباراتين لكل منهما). كما أوقفت اللجنة رئيس نادي الزمالك المثير للجدل مرتضى منصور عن المشاركة في نشاطات اللعبة لثلاث مباريات، على رغم ان الأخير لم يكن حاضرا في أبوظبي خلال المباراة.

وبعد اجتماع طارىء عقده مساء الاحد، اصدر الاهلي بيانا رفض فيه جميع العقوبات الصادرة بحق لاعبيه من قبل لجنة الانضباط لانها "صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئًا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقَّ أي رد علمًا بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقًا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق".

وانتقد الاهلي "ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي" مشيرا ان لجنة الانضباط "تجاهلت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمانه من المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه"

واشار الاهلي ان قرارات اتحاد الكرة جاءت بحسب الموقع الرسمي له "استنادا إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع"، قبل ان يضيف ان قناة ابو ظبي "أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصري ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بالأحداث التي وقعت عقب المباراة.. وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام بأكمله".

وقرر الاهلي "ارسال شكوى الى الاتحاد الدولي ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية وراح يشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية".

بدوره، قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني كما اعلن على موقعه الرسمي.

وكان منصور قد لوّح في تصريحات تلفزيونية بأن منعه من حضور مباريات سيدفع فريقه الى "عدم إكمال الدوري"، علما بأنه غالبا ما يدلي بتصريحات من هذا القبيل، قبل ان يعود للمشاركة في المباريات.

وأتى ذلك وسط توجيه الطرفين والمشجعين عبر مواقع التواصل، انتقادات حادة لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الموقتة المشرفة على إدارة شؤون الاتحاد منذ استقالة رئيسه هاني أبو ريدة في صيف العام 2019.

ودخل الاتحاد الأحد على هذا التجاذب، ببيان شرح فيه "حيثيات" العقوبات الصادرة، وموضحا انها أتت بعد "اجتماع استثنائي مطول للجنة (الانضباط)، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية (المصورة) التي قدمت لها رسميا".

وفنّد الاتحاد العقوبات، مشيرا على سبيل المثال الى أن كهربا أوقف بعدما "توجه متعمدًا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة"، بينما أوقف عاشور لـ"قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات".

وفي حين أشار الاتحاد المصري الى انه اعتمد على مواد تصويرية لم تعرض على الهواء وفرتها شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المالكة لحقوق البث، نفت الأخيرة قيامها بخطوة من هذا النوع.

وكتب رئيس قنوات ابوظبي الرياضية يعقوب السعدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "اندهش من اقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".

وشدد على انه "لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراة او ما حدث فيها ولم يطلب منا احد هذا الطلب. ما تريدونه عرضناه على الهواء ولسنا طرفا في الاحداث".

القمة المؤجلة

ويأتي ذلك عشية القمة المرتقبة بين قطبي مصر على ستاد القاهرة الدولي، وهي مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (45 نقطة) بعدما حقق 15 فوزا في المباريات الـ15 التي خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة (من 15 مباراة أيضا).

لكن الفريق الأبيض يدخل مباراة الغد بمعنويات قوية بعد تتويجيه بلقبين خلال أسبوع، أولهما الكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي في الدوحة في 14 شباط/فبراير، وثانيهما الكأس السوبر المصرية على حساب غريمه في العاصمة الإماراتية في 20 منه.

ويسعى لاعبو الأهلي بقيادة مدربهم السويسري رينيه فايلر لمواصلة الأداء المثالي في الدوري المحلي هذا الموسم، والاقتراب من معادلة الرقم القياسي الذي حققه مع 17 انتصارا متتاليا في موسم 2006-2007.

في المقابل، يسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأحمر، للبناء على النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة، لانتزاع المركز الثاني في الترتيب (يحتله المقاولون العرب حاليا مع 32 نقطة من 17 مباراة) وإبقاء على أمل، وإن ضئيل، بالمنافسة على لقب الدوري الذي يبدو الأهلي مرشحا فوق العادة للاحتفاظ به.

ويستعد القطبان بعد اللقاء المقرر غدا، لبدء مشاركتهما في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، اذ يستضيف الزمالك الترجي الجمعة، بينما يحل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضيفا على الأهلي السبت.