ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة لكارتيرون خلال احتفاله بلقب كأس السوبر الإفريقية مع الأبيض، وأخرى تجمعه بالمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي أثناء التوقيع على العقد الجديد بتعليق "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر".

وأضاف "تمنوا حظا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربي ميتشو الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج مطلع الموسم الحالي. وحقق الفرنسي مع الزمالك لقبي كأس السوبر الإفريقية بفوزه على الترجي التونسي 3-1 بالعاصمة القطرية الدوحة، وكأس السوبر المصرية على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

كما قاد الزمالك إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا حيث سيلاقي الرجاء الرياضي المغربي، بعدما تخطى الترجي التونسي في الدور ربع النهائي.







