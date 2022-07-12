واستغل المتصدر تعثر ملاحقه المباشر وصيفه بيراميدز بتعادله مع طلائع الجيش 2-2.

سجل هدف الزمالك حسام عبد المجيد (37)، فيما أهدر احمد علي ركلة جزاء للمقاولون (45+2).

ورفع الزمالك رصيده في المركز الأوّل إلى 54 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 20 نقطة في المركز السادس عشر، وله مباراة مؤجلة مع الاهلي.

سيطر المقاولون على أغلب فترات الشوط الأول وكان الأخطر على مرمى الزمالك، وان عاب مهاجموه أحمد علي والكولومبي لويس ادوارد وكريم مصطفى سوء إنهاء الهجمة مع تألق الحارس محمد عواد.

في المقابل، اعتمد لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة عن طريق المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، وأن افتقدت الفاعلية على مرمى الحارس حسن شاهين، وفي الدقيقة 37 أرسل زيزو عرضية من ركنية حولها عبد المجيد رأسية على يمين شاهين.

واصل عواد تألقه في الذود عن مرماه بتصديه لتسديدة أحمد علي من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض ادوارد للعرقلة من جانب عبد المجيد.

وتابع الزمالك إهدار الفرص السهلة، فسدد بن شرقي من داخل المنطقة أبعدها شاهين إلى ركنية، ليعود ويهدر فرصة هدف ثانٍ بعدما تلقى تمريرة التونسي سيف الدين الجزيري وانفرد وسدد من فوق شاهين مرت بجوار القائم الايسر (53)، كما مرر البديل يوسف أسامة نبيه عرضية متقنة وصلت لبن شرقي الخالي من الرقابة سددها في جسد الحارس وخرجت الى ركنية.

الأهلي يستعيد توازنه

وفي المباراة الثانية، عاد الأهلي للفوز بعد خسارته أمام سموحة 2-3 وتعادله مع الجونة سلباً في المرحلتين الماضيتين. سجل رباعية الاهلي محمد مجدي "افشه" (23 و45+1)، والتونسي علي معلول (42 من ركلة جزاء)، والبديل أحمد عبد القادر (59).

وهو الفوز الاول للأهلي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريس، رافعاً رصيده الى 48 نقطة في المركز الثالث، علماً انه يملك مباراتين مؤجلتين. فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

تعادل بيراميدز وطلائع الجيش

وانتزع بيراميدز تعادلاً صعباً من مضيفه طلائع الجيش 2-2، بعدما حول تأخره بهدفين على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

تقدم طلائع الجيش عبر النيجيري فيكتوري بنينيانجبا (41) وعلي الفيل (57 من ركلة جزاء)، وقلّص الفارق لبيراميز البديل دودو الجباس (79)، قبل أن يدرك التعادل في الوقت القاتل بفضل حسين السيد (90+1).

ورفع بيراميدز رصيده الى 50 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس (37).

واقتنص البنك الأهلي فوزاً ثميناً من ضيفه غزل المحلة 2-1 على ملعب بتروسبورت.

سجل للفائز ناصر منسي (15) ومحمود سيد (59)، وللخاسر هشام نبوي "بلحه" (45+3).

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

