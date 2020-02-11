الدوري المصري يستقطب نجوم الكرة التونسية February 11, 2020 09:58 1:51 دقيقة أصبحت الأندية المصرية في الآونة الأخيرة تفضل التعاقد مع لاعبين من تونس. ظاهرة لا يرى المراقبون أنها سلبية، بل ترفع من مستوى المنافسة التي يقر بصعوبتها اللاعبون التونسيون أنفسهم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 9:32 دقيقة دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي 0:25 دقيقة ليفربول يستعيد "إيقاع" التدريبات بحضور ماني 0:29 دقيقة كلينسمان يستقيل من تدريب هيرتا برلين 11:09 دقيقة موجز الأخبار 1:51 دقيقة الدوري المصري يستقطب نجوم الكرة التونسية 1:50 دقيقة باكس ينتصر برغم غياب يانيس 2:17 دقيقة كأس السوبر الإفريقية تجوب أنحاء دولة قطر 1:39 دقيقة كوادرادو سعيد مع "السيدة العجوز" 1:59 دقيقة المغربي سفيان شاكلة يسعى إلى التألق مع فياريال 1:22 دقيقة الإسباني بوستا يبلغ الدور الثاني من بطولة روتردام