وأعلن مدير لجنة المسابقات حسام الزناتي في بيان نشره الاتحاد، أنّ استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنّه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاهرة، تمهيداً لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسمياً قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد وفقاً للبيان أنّ المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وكانت منافسات الدوري المصري لموسم 2019-2020 قد توقفت منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19 "، مع تصدر حامل اللقب الأهلي للترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.



