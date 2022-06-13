وشكر الأهلي موسيماني في بيان عبر موقعه: "وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ العقد بالتراضي، وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين."

وأشار النادي المصري العريق إلى أنه كان تم الاتفاق في إدارة النادي على التمسك باستمرار موسيماني حرصاً على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات مع الأهلي، لكن "موسيماني خلال الاجتماع معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.."

وأضاف بيان الأهلي: "بعد مناقشة الموقف كاملاً وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".

وكان موسيماني (57 عاماً) قاد الأهلي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2020 و2021 قبل الخسارة أمام الوداد المغربي بهدفين في نهائي 2022.