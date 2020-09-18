

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الثاني، حيث تبقى للاول سبع مباريات مقابل ست للثاني.

ورغم أن الزمالك لا يزال قادراً على اللحاق بغريمه حسابياً، إلا أنه سيحسم ثلاث نقاط منه مع نهاية الموسم بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في مرحلة الذهاب بسبب اعتراضه على ضغط المباريات.

وباتت مباراة الأهلي الذي توّج باللقب الثاني والأربعين في تاريخه أمام ضيفه مصر المقاصة السبت احتفالية بالفوز باللقب.

وسجل هدف فوز أسوان إبراهيم جلال (45+2)، وهو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، رافعاً رصيد فريقه إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

وكان واضحاً تأثر الزمالك بغياب عناصره الأساسية بسبب الإصابة أبرزهم التونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أبو ناجم للإيقاف، إضافة إلى الرحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى التعاون السعودي.