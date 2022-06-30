وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع سواريش (47 عامًا)، مدرب نادي جيل فيسينتي خامس الدوري البرتغالي الموسم الماضي، مديرًا فنيًّا لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل البرتغالي إلى القاهرة الأربعاء وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، وياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وبدأ سواريش مسيرته التدريبة عام 2005، ودرّب 13 ناديًا أبرزها ديبورتيفو أفيس البرتغالي موسم 2017-2018، أما باقي الفرق فهي أندية من الدرجة الثانية.

وسيتولى سواريش الذي أشرف على جيل فيسينتي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تدريب الأهلي بعقد يمتد حتى 2023 وبند جزائي بقيمة 250 ألف يورو في حال رحيله.

وقاد سواريش فيسينتي للتأهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ" بعدما حلّ خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

