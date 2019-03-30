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دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري

قمة سلبية بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري

انتهى دربي القاهرة بين الزمالك وغريمه الأهلي بتعادل سلبي السبت في قمة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة في الدوري المصري لكرة القدم على ملعب برج العرب غرب الإسكندرية.

Reuters

وأبقت هذه النتيجة الوضع على ما كان عليه فبقي الزمالك متصدرا برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه.

وشهد الشوط الأول أداء متوسط المستوى من الفريقين جراء سوء أرضية الملعب والامطار الغزيرة التي هطلت طوال هذا الشوط.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وبدت الدوافع الهجومية لدى لاعبي الاهلي البطل أوضح لحاجتهم لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة، فيما تراجع لاعبو الزمالك ونظموا دفاعاتهم بهدف الحفاظ على فارق النقطتين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل اي خطورة على مرمى الضيوف.

وكانت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في هذا الشوط قمة في الإثارة عندما ارسل رمضان صبحى كرة عرضية حولها مروان محسن فاصطدمت بحارس الزمالك محمود عبد الرحيم  لتعود الى ناصر ماهر الذي تابعها برأسه قبل أن يخرجها محمد عبد الغنى من على خط المرمى لتصل مجدد الى التونسي علي معلول مدافع الاهلي فسددها مجددا وأنقذ جنش الموقف.

وتحسن الاداء مع بداية الشوط الثاني بعد توقف هطول الامطار، وضغط الاهلي بكل خطوطه سعيا لإحراز هدف التقدم، فيما حاول لاعبو الزمالك الاندفاع الهجومي للضيوف والمساحات في دفاعاته من خلال هجمات مرتدة سريعة شكلت خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترات هذا الشوط، ثم انعدمت الخطورة على المرميين مع تجدد هطول الأمطار بغزارة لتبقى النتيجة سلبية.

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