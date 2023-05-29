فوز صعب للأهلي وبيراميدز يلاحقه

سجل هدف فوز الأهلي حسين الشحات (57) ليحقق الفريق انتصاره السادس توالياً رافعاً رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول، وله أربع مباريات مؤجلة.

فيما تلقى سيراميكا الخسارة الثانية توالياً بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان، خلفاً للتونسي معين الشعباني، المنتقل لتدريب الترجي التونسي، وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

من جانبه، واصل بيراميدز مطاردة الاهلي على الصدارة بفوز صعب ضد مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 بملعب الاسكندرية، في لقاء مؤجل من المرحلة ذاتها.

سجل هدفي فوز بيراميدز ابراهيم عادل (19) والجنوب إفريقي فاخري لاكاي (71) بعد أن عادل للاتحاد السكندري عمار حمدي (22).

حقق بيراميدز انتصاره السادس تواليًا رافعًا رصيده الى 58 نقطة في المركز الثاني، فيما تلقى الاتحاد السكندري الخسارة الثالثة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السابع.

