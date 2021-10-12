English
العربية
تصفيات كأس العالم
الدوري المصري

عودة محدودة للجماهير في افتتاح الموسم الجديد

من قبل

سيتمكن نحو ألفي متفرج من حضور مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري لكرة القدم، بعدما كانت تقام خلف أبواب مغلقة جراء جائحة كورونا، بحسب ما أعلنت رابطة الأندية المحترفة الثلاثاء.

Reuters

وقال رئيس الرابطة أحمد دياب في كلمة خلال فعاليات قرعة موسم 2021-2022 :"لا كرة قدم من دون جمهور ونحن نحلم بعودته، بعدما توصلنا لاتفاق مع وزارة الداخلية لتجربة عودة المشجعين في أول مباراة من الموسم الجديد، وسيكون العدد ألفي مشجع، بواقع ألف لكل ناد".

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في افتتاح الموسم، فيما يلتقي الزمالك مع إنبي في المرحلة الأولى من الدوري التي تنطلق في 25 تشري الأول/أكتوبر الحالي.

وأسفرت القرعة الثلاثاء أيضاً عن قمة مبكرة بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في المرحلة الثالثة.

ويشارك 18 نادياً في الدوري هذا الموسم، بينهم الثلاثي الصاعد حديثاً للمنافسة: فاركو، الشرقية للدخان، وفيوتشر أف سي (كوكاكولا سابقاً).

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري في نسخته الأخيرة متفوقاً على الأهلي بفارق 4 نقاط.

الدوري المصري
السابق الزمالك يبدي رفضه التام للعقوب
اقرأ
الزمالك يبدي رفضه التام للعقوبات المسلطة على قائده شيكابالا
التالي

آخر الأحداث

>