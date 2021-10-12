عودة محدودة للجماهير في افتتاح الموسم الجديد

وقال رئيس الرابطة أحمد دياب في كلمة خلال فعاليات قرعة موسم 2021-2022 :"لا كرة قدم من دون جمهور ونحن نحلم بعودته، بعدما توصلنا لاتفاق مع وزارة الداخلية لتجربة عودة المشجعين في أول مباراة من الموسم الجديد، وسيكون العدد ألفي مشجع، بواقع ألف لكل ناد".

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في افتتاح الموسم، فيما يلتقي الزمالك مع إنبي في المرحلة الأولى من الدوري التي تنطلق في 25 تشري الأول/أكتوبر الحالي.

وأسفرت القرعة الثلاثاء أيضاً عن قمة مبكرة بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في المرحلة الثالثة.

ويشارك 18 نادياً في الدوري هذا الموسم، بينهم الثلاثي الصاعد حديثاً للمنافسة: فاركو، الشرقية للدخان، وفيوتشر أف سي (كوكاكولا سابقاً).

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري في نسخته الأخيرة متفوقاً على الأهلي بفارق 4 نقاط.