صبحي يبلغ الأهلي رغبته بالانضمام إلى بيرامديز

ونقل النادي في بيان عن مدير التعاقدات أمير توفيق أنه بدأ مفاوضات مع هادرسفيلد لشراء عقد صبحي الذي انتهت إعارته في 30 حزيران/ يونيو الماضي "بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار.. ما لم يتلقَّ اللاعب عرضًا أوروبيًّا يحقق طموحاته".

تابع الأهلي أنه "قدم عرضًا ماليًّا متدرجًا وصل إلى 2,5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنكليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني. ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه، وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هادرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنكليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه".

لكن بعدما أبلغ الأهلي صبحي بالموافقة المكتوبة، "طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي، إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين، لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير" ثم مهلة أخرى حتى السبت المقبل.

لكن مدير التعاقدات "تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل، يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".

وأشارت تقارير صحافية أن صبحي (23 عاما) سيوقع لثلاثة أعوام مع بيراميدز مقابل 80 مليون جنيه مصري (نحو 5 ملايين دولار).

وكان صبحي قد استهل مشواره الأوروبي في 2016 عندما انتقل من الاهلي الى ستوك سيتي الانكليزي. شارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الاهلي بسبب الإصابة.

ويتصدر الأهلي راهناً ترتيب الدوري المصري مع 52 نقطة من 18 مباراة، مقابل 35 من 19 لبيراميدز و35 من 18 للزمالك الثالث.

