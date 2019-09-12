بطولة مصر: موسم 2019-2020 ينطلق في 21 أيلول/سبتمبر

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الخميس تحديد 21 أيلول/سبتمبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المحلي.

وأقيم اليوم حفل سحب قرعة موسم 2019-2020 الذي سيشارك في درجته الأولى 18 فريقا هي الأهلي بطل الأعوام الأربعة الماضية، إضافة الى الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد السكندري، سموحة، مصر المقاصة، وادي دجلة، الانتاج الحربي، طلائع الجيش، حرس الحدود، الجونة، إنبي، المقاولون العرب، إضافة الى الفرق الثلاثة الصاعدة من الدرجة الثانية أي أسوان وطنطا وأف سي مصر.

ويبدأ النادي الأهلي مبارياته بمواجهة ضيفه سموحة في المرحلة الأولى، بينما يلتقي الزمالك وصيف النسخة الماضية، الاتحاد السكندري.

وستكون القمة الأولى بين قطبي الكرة المصرية في المرحلة الرابعة.

وأحرز الأهلي في تموز/يوليو الماضي لقبه الرابع تواليا والحادي والأربعين في تاريخه، بعد موسم امتد لنحو عام وكان الأطول في تاريخ الدوري منذ انطلاقه عام 1948.

واستكمل الدوري ومسابقة الكأس التي احتفظ بلقبها الزمالك على حساب بيراميدز، في تموز/يوليو الماضي بعد استضافة مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.