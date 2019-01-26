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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري المصري

بطولة مصر: الأرجنتيني دياز مدربا لبيراميدز

أعلن نادى بيراميدز المصري السبت، تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز (59 عاما) لتولي تدريب الفريق خلفا لحسام حسن المقال من منصبه اثر التعادل مع الزمالك 3-3الخميس في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة التاسعة.

AFP

وقال تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، عبر صفحته على فيسبوك السبت "تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من 8 أعضاء".

وأضاف "سيحضر المدرب وفريقه مباراة الداخلية، ويتسلم الفريق بعدها.. مدرب بيراميدز في مباراة الداخلية هو أحمد حسن المشرف العام حاليا على قطاع الكرة في النادي".

وكان دياز قريبا من تدريب الأهلي المصري في بداية الموسم الحالي إلا أنه لم يتم حسم الصفقة.

ويتمتع المدرب الأرجنتيني بخبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث سبق وأن درب ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين . كما تولى تدريب منتخب باراغواي، وأندية ريفر بلايت وسان لورنزو وانديبندينتي الأرجنتينية.                                                                        

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