بطولة مصر: أف سي مصر يقتنص التعادل من الزمالك بهدف تاريخي

اقتنص أف سي مصر التعادل من الزمالك 1-1 الأحد في المرحلة الثالثة، وذلك بهدف تاريخي كونه الأول له في الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل للزمالك المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 15، قبل أن يمنح عمر الحبشي فريقه أف سي مصر، الصاعد هذا الموسم الى دوري الأضواء، هدفه الأول ونقطته الثانية بادراكه التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول (2+45).

ورفع الزمالك رصيده الى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما يحتل أف سي مصر بقطتيه المركز الخامس عشر.

وتعادل بيراميدز مع مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-2.

وتقدم بيراميدز عن طريق البوركيني إيريك تراوري (65) وعادل الطلائع بهدف السنغالي تالا نداييه (84).

واعتقد الطلائع أنه خطف النقاط الثلاث حين تقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر كريم طارق (2+90)، لكن البديل محمد فاروق جنب بيراميدز الهزيمة الأولى بخطفه التعادل في الثواني الأخيرة (4+90).

ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 عقب حصول لاعبه محمد فتحي على انذار ثان.

ورفع بيراميدز رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث، وطلائع الجيش الى نقطتين في المركز الرابع عشر.

و تعادل حرس الحدود مع ضيفه طنطا بهدف لعمرو الحلواني (37) مقابل هدف الرحمن الدح (47).

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر، مقابل 4 لطنطا في المركز التاسع.

وحقق الجونة فوزه الاول هذا الموسم على حساب ضيفه مصر المقاصة بهدف هدية سجله بالنيران الصديقة حسني فتحي بالخطأ في مرماه (41).

ورفع الجونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تلقى المقاصة ثاني هزيمة له على التوالي بعد خسارته أمام الزمالك في المرحلة الماضية، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.