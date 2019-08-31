السويسري فايلر مدربا جديدا للأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي السبت تعيين السويسري رينيه فايلر مدربا له خلفا للأوروغوياني مارتن لاسارتي المقال بعد الإقصاء من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر في كرة القدم، على رغم الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

وأورد النادي الأحمر في بيان نبأ "التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل أداء في وقت لاحق وذلك لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الفترة القادمة".

وأشار الأهلي الى أن فايلر وقع عقده مع النادي، من دون أن يكشف مدته أو كلفته، معتبرا بأن المدير الفني الجديد "صاحب بصمة فنية مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، ويملك مقومات شخصية قوية ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة المقبلة".

وتولى فايلر البالغ 43 عاما، تدريب أندية سويسرية عدة آخرها فريق مدينة لوسيرن الذي رحل عنه في شباط/فبراير 2019 "بعد خلافات مع الإدارة"، بحسب ما أفاد الأهلي في السيرة الذاتية التي وزعها عن المدرب.

كما أشرف فايلر على الإدارة الفنية لنادي أندرلخت البلجيكي بين العامين 2016 و2017، وتمكن خلال تلك الفترة من قيادته الى الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" قبل الخروج على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي قبل أسبوعين إقالة لاسارتي من منصبه، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز (صفر-1) في دور الـ16 لكأس مصر.

وتولى لاسارتي مهمته منتصف الموسم الماضي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، وقاد الفريق للاحتفاظ ببطولة الدوري. لكن الأهلي تعرض في إشرافه لأسوأ نتيجة له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالخسارة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع النهائي، مودعا البطولة رغم فوزه إيابا 1-صفر.



