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الدوري المصري

الزمالك يهزم الجونة ويحقق انتصاره الثاني توالياً

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فاز فريق الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف الاثنين في إطار المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز

سجل أهداف الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 17 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 18 فيما أحرز عمرو السعداوي هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده بذلك إلى 25 نقطة من 11 مباراة في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر.
 

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