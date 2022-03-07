الزمالك يهزم الجونة ويحقق انتصاره الثاني توالياً

سجل أهداف الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 17 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 18 فيما أحرز عمرو السعداوي هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده بذلك إلى 25 نقطة من 11 مباراة في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر.

