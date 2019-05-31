الزمالك ينهي علاقته بالمدرب السويسري غروس

وعيّن مرتضى منصور خالد جلال مديراً فنياً للفريق اعتباراً من مباراته المقبلة ضد حرس الحدود المقررة الإثنين المقبل والمؤجلة من المرحلة الثلاثين مع منحه صلاحيات اختيار الجهاز المعاون.

وجاء هذا القرار إثر إهدار الزمالك نقطتين ثمينتين فى الصراع على لقب الدوري المصري بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه الانتاج الحربى 1-1 الخميس وذلك بعد 4 أيام على قيادة غروس للنادي الابيض للتتويج بكأس الاتحاد الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

ولم تكن العلاقة بين منصور وغروس جيدة خصوصا في الفترة الأخيرة بسبب تدخل الأول في اختصاصات المدرب وانتقاده الشديد له.

واكتفى الزمالك بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 67 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الاهلي المتصدر الذي خاض 32 مباراة، في حين ضمن الانتاج الحربي البقاء بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبات الاهلي بحاجة الى 4 نقاط في مباراتيه المتبقيتين امام المقاولون العرب والزمالك للاحتفاظ باللقب للعام الرابع تواليا، في حين بات الزمالك مطالبا بكسب مبارياته الاربع المتبقية امام حرس الحدود والاسماعيلي والجونة والاهلي لاحراز اللقب للمرة الاولى منذ موسم 2014-2015.