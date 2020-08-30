الزمالك يطارد بيراميدز بفوز صعب على إنبي

سجل هدف الزمالك محمود حمدي "الونش " (73) ، رافعاً رصيد فريقه إلى 45 نقطة في المركز الثالث، هو نفس رصيد بيراميدز الثاني بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبي عن 30 نقطة تراجع بهم للمركز السابع.

وسيطرت الرتابة على مجريات الشوط الأول فخلا من الفرص الصريحة لكلا الفريقين.

ونشط الزمالك هجومياً مع بداية الشوط الثاني سعيا لإحراز هدف التقدم ولكن عاب مهاجموه مصطفى محمد ويوسف ابراهيم "أوباما" وأشرف بن شرقي سوء إنهاء الهجمة والتسرع في مواجهة الدفاع المتكتل للاعبي انبي .

أخيراً نجح محمود حمدي "الونش" في إحراز هدف المباراة اليتيم مستغلا ارتباك دفاع إنبي في التعامل مع عرضية اشرف بن شرقي وسددها على يسار محمود جاد (73).

واستعاد الجونة ذاكرة الانتصارات التي غابت منذ 6 جولات بفوزه على ضيفه المقاولون العرب 2-صفر.

سجل هدفي فوز الجونة الزامبي والتر بواليا من ركلتي جزاء (6 و61) ، رافعاً رصيد فريقه الى 24 في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وحقق سموحة فوزاً ساحقاً على ضيفه طنطا بثلاثية نظيفة سجلها شريف رضا (1) والأوغندي ديريك نسيبامبي (43) وصلاح محسن (71).

بهذا الفوز، رفع سموحة رصيده للنقطة 31 وصعد إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر "الأخير".

وواصل وادي دجلة نتائجه الإيجابية محققاً انتصاره الثاني توالياَ عقب فوزه على ضيفه اف سي مصر 2-1.

تقدم مروان حمدي لوادي دجلة (5) واضاف احمد سعيد الهدف الثاني (86 من ركلة جزاء) فيما سجل هدف اف سي مصر الوحيد مصطفى سلطان (90+5).

ولعب وادي دجلة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عقب طرد لاعبه عمرو صالح، كما تم طرد مدافع اف سي مصر احمد سعيد "اوكا" بحصوله على الانذار الثاني (90+2).

بتلك النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 26 نقطة قفز بهم للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد إف سي مصر عند 17 نقطة ، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

