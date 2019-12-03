الزمالك يستبدل الصربي ميتشو بالفرنسي كارتيرون

وذكر الزمالك في موقعه الرسمي "قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً لفريق الكرة الأول بالنادي".

وأشار إلى أنّه "يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدرباً للأحمال"، على "أن يصل كارتيرون القاهرة الثلاثاء".

وجاءت إقالة ميتشو بعد أن عقد اجتماعاً مع مرتضى منصور عقب عودة الفريق من الكونغو، لتحديد مصيره وذلك بعد الخسارة القاسية أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي، علماً أنّ العقد يتضمن شرطاً جزائياً يقضي بحصول ميتشو على راتب ثلاثة أشهر في حال إقالته من منصبه قبل انتهاء الموسم الحالي.

وسبق لكارتيرون، تدريب الغريم المحلي الأهلي الموسم الماضي، وأقيل من منصبه عقب الخسارة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من ثمن نهائي بطولة الأندية العربية على يد الوصل الاماراتي.

ثم تولى الفرنسي البالغ 49 عاماً تدريب الرجاء المغربي وفاز معه بالكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي في آذار/مارس الماضي، لكنه أقيل من منصبه قبل أسبوعين.

وللمدرب الفرنسي تجارب إفريقية أخرى أبرزها قيادة مازيمبي الكونغولي للفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2015.