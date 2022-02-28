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الزمالك يتوصل لاتفاق مع كارتيرون لفسخ العقد بالتراضي بشكل فوري

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توصلت إدارة نادي الزمالك المصري لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون لفسخ العقد بينهما بالتراضي بشكل فوري.

Reuters

وقرّرت إدارة الزمالك تعيين أسامة نبيه مدرباً مؤقتاً للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وكشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في فيديو مصور نشر على الحساب الرسمي لموقع النادي أنه تمّ الاتفاق على صيغة إنهاء التعاقد والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات.

 وقال إنّ كارتيرون "لبى طلب الإدارة بعقد جلسة معه من أجل بحث أسباب التعثرات الأخيرة، وأنه طلب بشكل محترم وودي إنهاء التعاقد بين الطرفين".

وأضاف أنّ المدير الفني: "سيحصل على راتب شهر بالإضافة إلى شهر آخر كشرط جزائي، وسيتم توقيع مخالصة مالية مكتوبة بذلك حتى يتجنب الطرفان أي إجراءات قانونية لاحقاً".

وأوضح رئيس الزمالك أنّ كارتيرون فضل الرحيل بهذه الطريقة لعله يعود إلى النادي مستقبلاً.

من جانبه، أكد كارتيرون أنّه حزين لكونه لم ينجح في تحقيق بطولة أخرى للزمالك خلال فترة تدريبه للفريق، معرباً عن أمله في العودة للنادي مستقبلاً.

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