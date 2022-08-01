الزمالك يتخطى بيراميدز بثلاثية ويواصل رحلته في الدفاع عن اللقب بنجاح

وسجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" (2 من ركلة جزاء) معززاً صدارته لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا، والتونسي سيف الدين الجزيري (24) والبديل محمود عبد الرازق شيكابالا (90+5).

وهو الفوز السابع تواليا للزمالك والثامن في المباريات التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والـ21 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 66 نقطة موسعاً الفارق غلى سبع نقاط بينه وبين بيراميدز الذي فشل في تحقيق فوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.

كما ابتعد الزمالك بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي الذي لعب مباراتين أقل إحداهما سيخوضها غدا الثلاثاء في ختام المرحلة ضد فاركو.

وفي مباراة ثانية، واصل الاسماعيلي هروبه من المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية بفوزه الصعب على ضيفه مصر المقاصة بهدف وحيد سجله احمد مدبولي (28).

وتعادل البنك الاهلي مع مضيفه الجونة 1-1 بملعب بتروسبورت في القاهرة.

وتقدم للجونة عبر إسلام عبد النعيم (40)، وأدرك البديل محمد هلال التعادل للبنك الأهلي (86 من ركلة جزاء).