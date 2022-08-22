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الدوري المصري

الزمالك بطلاً للدوري المصري

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احتفظ نادي الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم اليوم الاثنين مستفيدا من خسارة بيراميدز أمام فيوتشر.

Reuters

احتفظ الزمالك بلقبه بطلاً للدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني توالياً ليتوج للمرة الرابعة عشرة في تاريخه قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، مستفيداً من خسارة ملاحقة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدف نظيف على ملعب السلام في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.  

سجل هدف فوز فيوتشر عمر كمال عبد الواحد (70)، رافعاً رصيد فريقه الى 53 نقطة لينفرد بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيراميدز الذى تلقى الخسارة السادسة له هذا الموسم، عند 68 نقطة ليتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر الزمالك، والأخير يلتقي الثلاثاء مع الاتحاد السكندري على ملعب القاهرة الدولي.
 

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