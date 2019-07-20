الدوري المصري: عودة إلى المباريات المؤجلة بعد نهاية "كان 2019"

وبدأ الموسم الحالي من البطولة في 31 تموز/يوليو 2018، ومن المقرر أن يستمر حتى 28 من الشهر ذاته لعام 2019.

وشهد الموسم الحالي تجاذبا بين الاتحاد المصري من جهة، والأندية من جهة أخرى، وفي مقدمها الأهلي حامل اللقب والزمالك وبيراميدز.

ووصلت الأزمة إلى حد تلويح النادي الأحمر حامل اللقب بالانسحاب من البطولة، وتأجيل الاتحاد مباريات وتقديم أخرى والخلط بين مواعيد المسابقات المحلية المختلفة، لاسيما قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، ومواجهة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد هدد بعدم استكمال مسابقة الدوري في حال عدم إنهاء البطولة قبل انطلاق أمم إفريقيا، حتى لا تقع الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية في مأزق وتتمكن من قيد لاعبيها قاريا في الفترات المحددة من الاتحاد الإفريقي دون غرامة.

في المقابل، رفض نادى الزمالك خوض مبارياته المؤجلة قبل أمم إفريقيا، متمسكا بالجدول المعلن من قبل لجنة المسابقات الخاص بمبارياته المؤجلة، خلال مشاركة الفريق في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي والتي فاز بلقبها على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

وبينما وعد الرئيس المستقيل للاتحاد المصري هاني أبو ريدة في وقت سباق بإنهاء أزمة القيد الإفريقي واستثناء الأندية المصرية في قيد اللاعبين حتى الخامس من آب/أغسطس، رفض الاتحاد القاري هذا الاستثناء، مبقيا فترات القيد حتى 31 تموز/يوليو.

وخاضت أندية مصرية هذا الموسم مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي، وبطولة الأندية العربية، ما أثر سلبا على جدولة الدوري.

ورأى حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المستقيل بعد خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم على يد جنوب إفريقيا، أن سبب الأزمة "هو مجاملة الأهلي في بداية الموسم بتأجيل مبارياته بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومجاملة الزمالك في نهاية البطولة بتأجيل مبارياته أسوة بالأهلي في بداية الموسم".

وتقام أربع مباريات مؤجلة على مدى الأسبوع، تنطلق باستضافة الجونة صاحب المركز الخامس عشر (37 نقطة) للزمالك الثالث (68 نقطة من 31 مباراة) الأحد، وهي مؤجلة من المرحلة 33.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب، وعدم التفريط بأي نقطة في السباق مع الأهلي (متصدر مع 74 نقطة من 32 مباراة)، قبل قمة الدوري بينهما والمباراة الأخيرة للموسم الأحد المقبل.

ويلتقي الزمالك ضيفه الإسماعيلي السابع الأربعاء، بينما يحل الأهلي في التوقيت ذاته ضيفا على فريق المقاولون العرب.

