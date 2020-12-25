الجونة ينتزع الصدارة مؤقتاً وفوز قاتل للمحلة

ويدين الجونة بفوزه الثاني على التوالي إلى مهاجمه الزامبي والتر بواليا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 56 رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف اعتلى بهم صدارة ترتيب هدافي المسابقة.



ورفع الجونة رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم بفارق نقطتين عن المتصدرين السابقين الأهلي حامل اللقب والذي لعب مباراتين أقل، وسيراميكا الذي يستضيف بيراميدز الأحد في ختام المرحلة، وأسوان الذي مني بخسارته الثانية توالياً وتراجع إلى المركز الرابع.



وخطف غزل المحلة فوزاً قاتلاً هو الأول له هذا الموسم من ضيفه طلائع الجيش 2-1 بملعب المحلة.



وتقدم المحلة عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة التاسعة، وأدرك طلائع الجيش التعادل بواسطة عمرو جمال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يخطف محمد سامي هدف الفوز لغزل المحلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.



واعترض لاعبو طلائع الجيش على احتساب الهدف بداعي عدم تخطي الكرة لخط المرمى، لكن حكم الفيديو المساعد أكده.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 5 نقاط تقدم بهم إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وفرض البنك الأهلي التعادل السلبي على مضيفه الإسماعيلي بملعب الإسماعيلية، ليزيد من معاناة الأخير حيث لم يحقق الفوز للمباراة الرابعة توالياً.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، والإسماعيلي الى 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتأجلت مباراتا الزمالك مع الأهلي، والاتحاد السكندري مع إنبي إلى موعد لاحق.

