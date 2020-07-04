الإسماعيلي يعلن إصابة لاعب وإداري بفيروس كورونا

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن نتيجة الفحص الذي خضع له الفريق الأربعاء الماضي كشفت إصابة لاعب الوسط نادر رمضان وأحد أفراد الطاقم الطبي أيمن عوض الله بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف أن الطاقم الطبي بالنادي اتخذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المصابين، وباقي أعضاء الفريق قبل انطلاق تدريبات اليوم.

ومن المقرر أن يجرى الفريق مسحة طبية ثانية بعد غد الاثنين حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية.

وكان النادي الاسماعيلي على غرار نادي الزمالك رفض في الفترة الأولى الخضوع للمسحات الطبية قبل أن يتراجعا عن قرارهما.

وحدد الاتحاد المصري الخميس تاريخ السابع من آب/أغسطس المقبل موعدا لاستئناف الدوري المحلي الذي علّقت منافساته منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا.

