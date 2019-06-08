الأهلي يهدد باللجوء الى "فيفا" و"كاس" في أزمته مع الاتحاد المحلي

هدد مجلس إدارة النادي الأهلي بطل ومتصدر الدوري المصري لكرة القدم السبت في ختام اجتماع طارىء برئاسة محمود الخطيب باللجوء الى الاتحاد الدولي (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) بخصوص موقف الاتحاد المحلي من المباريات المتبقية في مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد.

وهدد الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة، وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية.

وأوضح أنه سيبدأ من "لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، مرورًا بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاولمبية، وصولًا إلى فيفا و"كاس" كي يحفظ حقوق النادي في الدوري العام لموسم 2018-2019، معتبرا أن الاتحاد المحلي لم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة لدى تحديد مواعيد بعض المباريات المتبقية.

وكان مجلس ادارة الأهلي هدد في 25 ايار/مايو بعدم أستكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية التى تنظمها مصر في الفترة من 21 حزيران/يونيو الى 19 تموز/يوليو وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم.

وكانت لجنة المسابقات اعلنت جدول مباريات الجولات المتبقية للدوري، وهو ما رفضته الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي الذي يتنافس مع الزمالك على اللقب.