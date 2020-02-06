الأهلي يقلب الطاولة على بيراميدز

قلب الأهلي الطاولة على بيراميدز بتحويل تأخره 0-1 إلى فوز 2-1 الخميس ضمن المرحلة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وكان البديل السنغالي أليو بادجي نجما إذ صنع هدفا وصنع آخر، ليقود الأهلي للفوز.

واصل الأهلي تحليقه في الصدارة برصيد 39 نقطة في المقابل، تجمد رصيد بيراميدز، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 26 نقطة في المركز الخامس.

بادر بيراميدز بالتسجيل عبر رأسية مدافعه علي جبر في الدقيقة 53، لكن بادجي أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 77، قبل أن يصنع هدف الفوز القاتل للمالي أليو ديانج في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا الانتصار، وضع الأهلي حدا لسلسلة انتصارات بيراميدز، الذي تغلب على الفريق الأحمر في مبارياتهما الأربع الأخيرة بالدوري المصري، ويمنحه فرصة جديدة للتحليق بقوة في صدارة البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 41 لقبا.